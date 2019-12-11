شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الصوت والضوء فى الكرنك مجانا بمناسبة اليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار احتفالات العالم باليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة، تقيم شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية عرضا مجانيا إضافيا للصوت والضوء بمنطقة الكرنك اليوم الأربعاء 11 ديسمبر الساعه السادسة مساء، ويعتبر هذا تقليد تتبعه الشركة كل عام لاستقبال ذوى القدرات الخاصة والجمعيات ودور الرعاية الخاصة بهم لحضور عروض الصوت والضوء مجانا والاحتفال بهم بين احضان الحضارة المصرية القديمة.

وصرح محمد عبد العزيز رئيس الصوت والضوء فى بيان له، أنه قد تقرر إقامة عرض مجانى للصوت والضوء باللغة العربية فى معبد الكرنك للاحتفال بهذا اليوم العالمى وقد تم دعوة العديد من دور الرعاية والجمعيات الخاصة بمتحدى الإعاقة، لافتًا إلى أن الاهتمام بهذه الفئة المجتمعية المهمة والتي تمثل ما يقرب من 13 مليون معاق ضرورة مجتمعية وواجب وطنى .

وأضاف عبد العزيز، أن الصوت والضوء يهتم دائما بتوفير كافة السبل لراحة هذه الفئه لاستقبالهم فى مناطق الصوت والضوء، حيث تم توفير كراسى متحركة مجانية لرواد عروض الصوت والضوء من ذوى القدرات الخاصة وكبار السن، تم تكريم ابطال مصر من متحدة الاعاقه والحاصلين على ميداليات كما أقيمت احتفالية باليوم العالمى للطفل المعاق والذى حضر الآلاف لمشاهدة العروض مجانا .

Advertisements

وتقرر مؤخرا دعوتهم لمشاهدة عروض الصوت والضوء مجانا باللغة العربية والأجنبية بمناطقها الخمسة وذلك طوال العام .

يذكر أن اليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة قد خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992 لزيادة فهم قضايا الإعاقة والتوعية باهمية حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة .