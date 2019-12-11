شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طارق عامر : أصلحنا الخلل فى السياسات المالية والنقدية والان مع تفاصيل الخبر
وجاء ذلك خلال جلسة الاستثمار، اليوم بمنتدى الأعمال المصرى الإماراتى، لافتا إلى أن الدولة بدأت جهودا كبيرة من أجل الإصلاح الاقتصادى، بهدف جذب الاستثمار، وخلق فرص عمل بجانب بناء بنك مركزى جديد ومتطور جدا، وهذا بإشادة المؤسسات الدولية .
وأوضح أنه تم النجاح فى الحد من التضخم من خلال دعم الصناعة وتوجيه الانفاق بمساراته الطبيعية مع توجيه الاستهلاك للسلع المصنعة بالداخل.
وأشار عامر، إلى أننا أصلحنا المصارف، وأصبح وضع البنوك أقوى من خلال رقابة على غرار أوروبا وأمريكا، وبالتالى أصبح لدينا كفاءات قوية.
وأوضح إن لدينا سيولة كبيرة يمكنها تمويل أي مشروعات استثمارية، والنتائج وضحت من خلال تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد، وهو ما انعكس على خفض البطالة، بجانب النمو الكبير الجاذب للاستثمار بشكل كبير.
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