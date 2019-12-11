شكرا لقرائتكم خبر عن مبادلة أبوظبى متفائلة بصندوق رؤية التابع لسوفت بنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول تنفيذى كبير بشركة مبادلة اليوم الأربعاء إن صندوق الاستثمار الحكومى التابع لأبوظبى ما زال متفائلا بصندوق رؤية التابع لسوفت بنك. وقال إبراهيم عجمى رئيس وحدة رأس المال المخاطر فى مبادلة فى مؤتمر "صندوق رؤية سوفت بنك يبلى بلاء حسنا، ساهمنا به منذ ثلاث سنوات، ما زلنا متفائلين بشأنه". واستثمرت مبادلة 15 مليار دولار فى صندوق رؤية1 التابع لسوفت بنك وتجرى محادثات مع سوفت بنك بشأن الاستثمار فى صندوق تكنولوجى ثان.

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