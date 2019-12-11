شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عامر: رفعنا 31 مليار جنيه فوائد متأخرة عن 8 آلاف شركة صناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى ، أن الحكومة تسعى لتنفيذ إصلاحات هيكلية كبيرة، بعد انتهاء الفترة الماضية المتعلقة بتحرير الأسعار، لافتا إننا من الدول الرائدة فى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، التى تبلغ 4 ملايين و86 ألف مشروع .

وجاء ذلك خلال جلسة الاستثمار، اليوم بمنتدى الأعمال المصرى الإماراتى، لافتا إلى أننا رفعنا القضايا عن 8 آلاف شركة صناعية ورفعنا فوائد متاخرة بلغت 31 مليار جنيه بجانب رفعها من القوائم السلبية فى البنوك مع حق الحكومة على تنفيذ حوافز ضريبية للمشروعات الجديدة لدفع الصناعة والاستثمار فى ظل تهيئة البيئة بشكل غير موجود فى أي سوق آخر .

ومن جانبه قال جمال الجروان، الأمين العام لمجلس المستثمرين الإماراتيين بالخارج، أن الدور الأن على مجتمع رجال الأعمال، فى ظل ما تم من إصلاحات جاذبة للاستثمار، لافتا إلى أن ما نفذته الحكومة امر مبشر للغاية مما يضع الصورة الحقيقية أمام المستثمر بشكل صحيح ولا سيما أن الإصلاحات تقاوم البيروقراطية والفساد.

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أشار إننا أعلنا أن مصر هى وجهتنا الاستثمارية القادمة، وهو أمر مهم للغاية للبلدين .

وأوضح جمال السادات، رئيس مجلس الأعمال المصرى الاماراتى، إن مجلس الأعمال المشترك نخبة من رجال الأعمال بين البلدين، لافتا إلى أن المجلس يعمل على تعظيم الاستثمارات الإماراتية فى مصر فى ظل العصر الذهبي للاستثمار فى مصر حاليا .

وأضاف إن الاقتصاد المصرى يتجه للأفضل الفترة المقبلة، موضحا أن الدولة تذلل أي مشاكل ونحن كمجلس مساعد فى ذلك الأمر .