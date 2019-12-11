شكرا لقرائتكم خبر عن هيلتون العالمية: افتتاح 10 فنادق جديدة فى 4 سنوات بمصر.. والبحر الأحمر الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت سلسلة فنادق هيلتون العالمية أنها تسعى إلى ضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر، وتضع خطة توسعية لها على مدار الأربع سنوات المقبلة بطاقة فندقية تقترب من 2000 غرفة جديدة، مؤكدة أن مصر نقطة ارتكاز قوية بالنسبة لها فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال مهاب غالى نائب رئيس العمليات بمجموعة هيلتون في مصر وشمال إفريقيا، بمناسبة احتفال هيلتون بـ100 عام على إنشاؤها، أن المجموعة تمتلك الأن 16 فندقا، فى حين ستبلغ 26 فندقا بحلول 2024، حيث هناك توسعات فى كافة المقاصد المصرية منها العين السخنة والجونة ومصر الجديدة وبورسعيد.

ولفت إلى أن المجموعة وقعت الأسبوع الماضى عقد إنشاء فندق فى العين السخنة، بطاقة فندقية 200 غرفة سيتم افتتاحه فى 2024، وهناك فندق آخر فى العين السخنة 200 غرفة تحت الانشاء وسيتم افتتاحه قريبا.

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وأوضح غالى أن المجموعة ستفتتح فندق "والدورف أستوريا" فى مصر الجديدة نهاية 2020، وكذلك هيلتون المعادى أيضا 250 غرفة سيتم افتتاحه فى أوائل 2021، وثالث فى هيلتون بلازا بطاقة فندقية 536 غرفة فى الغردقة، مشيرا إلى فندق آخر فى بورسعيد ودمياط والتجمع الخامس، وهيلتون الجونة بطاقة فندقية 350 غرفة.

ونبه غالى إلى أن هيلتون تحاول أن يكون لها دورا مجتمعيا إلى جانب الاستثمارات، ولذلك تقوم بتدريب 750 فتاة من الصعيد على خمس سنوات وسيتم تعيينهم فى الفنادق، وكذلك لدينا منحة من هيلتون أمريكا لتدريب 4 آلاف فتاة وشاب فى مجالات مختلفة ليس فقط السياحة والفنادق.