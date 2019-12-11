شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول إماراتى: استثماراتنا أكثر من 15 مليار دولار فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عبد الله بن احمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الاماراتية، بانعقاد منتدى الاستثمار بين البلدين، فى ظل العلاقات الأخوية والشراكة الوثيقة بين البلدين على كافة المستويات.

وجاء ذلك خلال كلمته فى منتدى الاعمال المصرى الاماراتى، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الانتاج الحربى، وعمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، والسفير الاماراتى بالقاهرة جمعة مبارك .

وأضاف انه سيتم تنفيذ مشاريع كبيرة ذات جدوى فى ظل المنصة الاستثمارية، بقيمة 20 مليار دولار، التى تم اطلاقها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للإمارات، موضحا أن مصر هو الشريك السادس عربيا للإمارات، والإمارات الشريك الثانى لمصر عربيا .

وأوضح أن مصر تصدر 2 مليار دولار للإمارات، وتبلغ الاستثمارات الاماراتية فى مصر نحو 15 مليار دولار .

بالرغم من أن الرقم الرسمى 7.2 مليار دولار من خلال 900 شركة اماراتية تعمل فى مصر .

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وأشار إلى أنه من المنتظر ضخ 4 مليارات دولار فى مصر الفترة المقبلة فى البترول والعقارات، بجانب مليار دولار فى صناعة السكر، مستعرضا أبرز الشركات المستثمرة فى مصر، موضحا أن هناك 4 مليارات دولار فى الزراعة، بخلاف مليار ونصف المليار دولار من البنوك الإماراتية، و950 مليون دولار فى الطاقة النظيفة .

وأكد آل صالح على الدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص فى البلدين وبالتالى فإننا نسعى لتعزيز العلاقة بين المجتمع الاقتصادى فى البلدين، مشيدا بما حققته مصر من تخطى الصعوبات ومنح القطاع الخاص فرصا كبيرة مما جعلها الأولى إفريقيا والثانى عربيا فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتستحوذ على 13% من الاستثمارات الواردة لإفريقيا و41% من الاستثمارات الواردة لشمال افريقيا .

وقال إن مصر واعدة ومبشرة بخير وما ينقصنا هو استكشاف الفرص الاستثمارية .