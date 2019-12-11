شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت ميلاً صاعداً الآن في إشارة لتوجه السعر لاستنئاف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم، ويحصل على إشارة إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي التالي عند 65.40، بينما يمثل الثبات فوق 62.50 شرط مهم لتحقيقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.50 والمقاومة 65.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد