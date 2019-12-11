شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تنحصر تداولات سعر النفط الأخيرة ضمن نموذج علم مثلثي صاعد، مما يعني بأن اختراق مقاومة هذا النموذج عند 59.35 سيقدّم حافز إيجابي قوي يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة. وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد بثبات السعر فوق مستوى 57.40، مع الإشارة إلى أننا بانتظار زيارة مستوى 60.90 كهدف رئيسي تالي. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 60.90 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للنفط 11-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.