شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر الفضة أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتحرك في نطاق ضيق، وبالتالي، لا تغيير على توقعاتنا للاتجاه الهابط التي تعتمد على الثبات دون مستوى 16.96، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 16.33.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.33 والمقاومة 16.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط