شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب ميلاً صاعداً طفيفاً ليتحرك فوق المتوسط المتحرك 50، ويجري اختباراً للمقاومة الفرعية 1467.00، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الميل الصاعد وتجاوز هذا المستوى قد يدفع السعر لاختبار مناطق 1489.00 قبل العودة للانخفاض من جديد.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم بشرط الثبات دون 1467.00، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتواجد عند 1447.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1445.00 والمقاومة 1470.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط