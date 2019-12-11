شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات جانبية منذ الصباح ولا يزال فوق 1.3100، بينما يقترب مؤشر ستوكاستيك من مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد صعوداً واستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 1.3380، بينما يمثل الثبات فوق 1.3025 شرط مهم لتحقيقه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3080 والمقاومة 1.3240

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد