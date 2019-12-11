شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من الميل الهابط ليبتعد عن مستوى 1.1108، ويستمر مؤشر ستوكاستيك بتقديم الإشارات السلبية، بانتظار مزيد من الانخفاض بقية اليوم، والذي يستهدف مستويات 1.0995 ثم 1.0950 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.1108 لتحقيق الأهداف المقترحة.
نشير إلى أهمية الحذر أثناء التداولات اليوم، حيث تنتظر الأسواق صدور قرار الفائدة عن الفدرالي الأمريكي، مما قد يسبب تداولات مختلطة وقوية لأزواج العملات الرئيسية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1000 والمقاومة 1.1140
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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