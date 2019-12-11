شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار النفط تتراجع والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:52 مساءً, 11 ديسمبر 2019 م الماطق - الرياض انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة صباح اليوم بنسبة 0.65 % إلى 63.92 دولارًا أمريكيًا.

وهبط سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.62 % إلى 58.87 دولارًا أمريكيًا.

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