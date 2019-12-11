شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع مع ترقب اجتماع المركزي الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء مع ترقب مستثمرين نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ولقي بعض الدعم من آمال بتأجيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم على سلع صينية.

وكانت من أبرز العملات التي سجلت تحركات في أسواق العملة الكرونة السويدية التي ارتفعت بعد بيانات تضخم أعلى من التوقعات، والجنيه الاسترليني الذي فقد 0.3 بالمئة عقب أن أظهر استطلاع تقلص الفارق بين حزب المحافظين ومنافسيه قبل الانتخابات.

وصعد الدولار 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات و0.1 بالمئة مقابل اليورو إلى 1.1080 دولار، وفي أحدث تعاملات، نزل الاسترليني 0.3 بالمئة إلى 1.3120 دولار بينما فقد 0.2 بالمئة مقابل اليورو إلى 84.485 بنس.

ونزل اليورو 0.6 بالمئة مقابل الكرونة السويدية إلى 10.479 كرونة وهو أعلى مستوى في سبعة أشهر ونصف الشهر للعملة السويدية.