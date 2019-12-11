شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط هبوط القطاعات القيادية. وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.22% خاسرا 13.5 نقطة ليصل إلى مستوى 6087.20 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.24% خاسراً 14.580 نقطة ليصل إلى مستوى 6734.69 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.17% خاسراً 8.070 نقطة ليصل إلى مستوى 4813.68 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات على 55.1 مليون سهم بقيمة 12.9 مليون دينار كويتى عبر 2673 صفقة. Advertisements وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.96%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.29%، تلاه قطاعى الاتصالات والعقار بنسبة 0.22%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.12%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.02%. وجاء سهم "الشركة الوطنية الدولية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.24%، تليه شركة كامكو للاستثمار بنسبة 8.43%، ثم الشركة الأولى للتأمين التكافلى بنسبة 7.50%، فيما تصدر سهم "شركة وربة للتأمين" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.33% ثم شركة أصول للخدمات الاستثمارية بنسبة 7.33%، ثم شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 6.67%.

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