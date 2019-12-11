شعبة الأدوات الصحية تشيد بمبادرات الحكومة وإسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة

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وأوضح بشاي، أن المبادرات تتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي وحل الأزمات التي تواجهه، بعد تهيئة البنية التحتية وإتمام برنامج "الإصلاح الاقتصادي" بنجاح.
وأشار نائب الشعبة، إلى أن دعم القطاع الصناعي يشجع على الاستثمار ويزيد من قدرة المصانع الصغيرة على التشغيل وزيادة استثماراتها، وذلك بفضل تخصيص 100 مليار جنيه، تقدم البنوك بموجبها تسهيلات ائتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويا، وتخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل بسعر فائدة 10% متناقصة سنويا، إضافة إلى إعفاء المصانع المتعثرة التي لم تتمكن من سداد مديونياتها.
أضاف بشاي، أن مبادرة تمويل القطاع الصناعي، ستغطي حوالي 96 ألف مؤسسة صناعية، وبالنسبة للمصانع المتعثرة التي تستفيد من مبادرة إسقاط فوائد الديون يبلغ عددها 5184 مصنعا، وذلك وفق بيانات رسمية.
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