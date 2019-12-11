شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع بفضل آمال تأجيل رسوم جمركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الدولار الأمريكى اليوم الأربعاء مع ترقب مستثمرين نتيجة اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) ولقى بعض الدعم من آمال بتأجيل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض رسوم على سلع صينية.

وكانت من أبرز العملات التي سجلت تحركات فى أسواق العملة الكرونة السويدية التى ارتفعت بعد بيانات تضخم أعلى من التوقعات، والجنيه الاسترلينى الذى فقد 0.3% عقب أن أظهر استطلاع تقلص الفارق بين حزب المحافظين ومنافسيه قبل الانتخابات.

وصعد الدولار 0.2% مقابل سلة من العملات و0.1% مقابل اليورو إلى 1.1080 دولار بفضل تقرير نشرته صحيفة وول ستريت أفاد أن مسؤولين من الولايات المتحدة والصين قالوا إنه يجرى الإعداد لتأجيل الموعد المحدد لفرض رسوم.

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وفى أحدث تعاملات، نزل الاسترلينى 0.3% إلى 1.3120 دولار بينما فقد 0.2% مقابل اليورو إلى 84.485 بنس. ونزل اليورو 0.6% مقابل الكرونة السويدية إلى 10.479 كرونة وهو أعلى مستوى فى سبعة أشهر ونصف الشهر للعملة السويدية.

ولم يطرأ تغير على سعر الدولار مقابل العملة اليابانية عند 108.75 ين. ونزل الدولار النيوزيلندى 0.3% إلى 0.6526 دولار أمريكى بفعل مبيعات لجنى الأرباح طغت على بيانات قوية وتعهدات بتحفيز مالى.