شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يرتفع للمرة الأولى فى 3 أيام بعد أنباء إيجابية فى الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" هامشيا بالتعاملات الفورية يوم الأربعاء فى طريقها صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع تمسك أكبر عملة مشفرة فى العالم بالتداول فوق مستويات 7,000$ ،وبدعم أنباء إيجابية عن صناعة التشفير فى الصين.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 47$ بما يعادل نسبة 0.7% إلى 7,271$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 7,224$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 7,178$.

فقدت أسعار البتكوين يوم الثلاثاء نسبة 1.7% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بفعل ضعف مستويات الطلب الاستثماري على العملة الرائدة فى سوق التشفير.

زادت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بأكثر من واحد مليار$ إلى إجمالي 198 مليار$ ،مع انتعاش أسعار البتكوين ومعظم العملات الرئيسية الأخرى.

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فى الصين ، ذكرت مجلة Caijing"" أن السلطات الحكومية يمكن أن تبدأ تجربة العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) قبل نهاية هذا العام ،وأشارت المجلة أن المشروع التجريبي المتوقع سيخرج من نظام البنك المركزي ويدخل سيناريوهات خدمة حقيقية مثل النقل والتعليم والعلاج الطبي حتى تصل إلى المستخدمين النهائيين.

سيتولى البنك المركزي الصيني الإشراف على المشروع ،وسيضم أربعة بنوك وشركات محلية كبرى مثل تشاينا تليكوم ،وهذه الخطوة المهمة ستمنح الصين بداية رئيسية على الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

أطلقت منصة Bakkt يوم الاثنين رسميا عقود خيارات البتكوين التي توافق معايير هيئة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية CFTC ،وتهدف باكت إلى تلبية الطلب المتزايد فى أسيا والمستثمرين من المؤسسات فى الولايات المتحدة.

وفى نفس الإطار ،أعلنت منصة Okex أيضا عن إطلاق خيارات التشفير فى 27 كانون الأول/ديسمبر الجاري ،لتلبية الطلب المتزايد على هذه المنتجات ،وبهدف إعداد السوق للجهات الفاعلة المؤسسية للاستثمار فى الأصول الرقمية.