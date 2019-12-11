شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع بفعل أحدث استطلاعات الرأي حول الانتخابات البريطانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، متخليا عن أعلى مستوى فى تسعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، مع تسارع عمليات البيع لجني الأرباح ،وبعدما أظهر أحدث استطلاعات الرأي فى المملكة المتحدة عن الانتخابات العامة المقررة غدا الخميس ، تقدما ضعيفا لحزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء "بوريس جونسون".

تراجع الجنيه مقابل الدولار بحوالي 0.4% إلى 1.3106$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3154$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.3158$.

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أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى تسعة أشهر عند 1.3215$ ،بعد بيانات أفضل من التوقعات عن المخرجات الصناعية فى بريطانيا خلال تشرين الأول/أكتوبر ،وبدعم تراجع العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية.

أظهر أحدث استطلاعات الرأي فى المملكة المتحدة الصادر من "YouGov " أن نسبة فوز حزب المحافظين الحاكم بزعامة رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" بالأغلبية البرلمانية فى الانتخابات المقررة غدا الخميس تراجعت إلى نسبة 28% بانخفاض حاد عن توقعات الشهر الماضي عند نسبة 68%.

وحققت العملة الملكية "الجنيه الإسترليني" مكاسب قوية بالفترة الأخيرة ، على خلفية التوقعات المتزايدة بأن "بوريس جونسون" سيضمن أغلبية مطلقة فى الانتخابات العامة المقررة 12 كانون الأول/ديسمبر ، والتي سوف تمكنه من إنهاء حالة الشلل السياسي فى البلاد ،وتمرير اتفاقه الأخير مع الاتحاد الأوروبي حول "بريكست" بسهولة داخل البرلمان .