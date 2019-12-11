شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يستمر بالارتفاع– تحليل -11-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النحاس بتجاوز مستوى 2.7500 ليعزز بذلك الاستمرارية الإيجابية والناتجة عن الثبات المتكرر فوق الدعم المستقر حاليا عند 2.7000, استمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي سيزيد من فرص الوصول نحو مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والذي يشكل بدوره الهدف الثاني بتمركزه عند 2.8380.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7200 و 2.8380
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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