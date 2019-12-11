شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحاول الانتقال للمسار الصاعد– تحليل - 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

استغل سعر البلاتين بتداولات يوم أمس بعض الضغوط الإيجابية لنلاحظ اندفاعه نحو الحاجز المستقر عند 915.00 بهدف خلق فرصة لاستعادة الميل الصاعد من جديد, ننصح بانتظار تأكيد السعر لاختراق الحاجز الحالي ليعزز ذلك من فرص تسجيله للأهداف الإيجابية بانجذابه نحو 955.00 و 1025.00 على التوالي.

نود التنويه إلى أن استمرار تشكيل المتوسط المتحرك 55 للدعم الإضافي باستقراره عند 884.00 لهذا اليوم سيزيد من فرص تجميع السعر للعزم الإيجابي والمطلوب لتحقيق الاختراق.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 890.00 و 935.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بتحقيق الاختراق