شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يحقق الهدف-تحليل - 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج مؤخرا بتشكيل تداولات إيجابية مسجلا بذلك مستوى 142.70 والذي شكل تقريبا الهدف الثاني بالتقرير السابق, حاليا وبتسلل مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع البيع, نتوقع تقديم السعر لبعض التداولات المختلطة ولننوه على أهمية ثبات الدعم الأولي المستقر عند 142.40 ليساهم ذلك بتجديد المحاولات الصاعدة خلال الفترة القادمة.

نذكر بأن نجاح السعر بتجاوز مستوى 143.70 فإن ذلك سيفتح الباب أمامه لاستئناف الهجوم الصاعد لنتوقع بذلك وصوله مباشرة نحو الهدف التالي والمتمركز عند 145.30.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.40 و 145.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد