شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكتسب عزم إيجابي جديد- تحليل - 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر الزوج تمركز المتوسط المتحرك 55 فوق دعم القناة الفرعية الصاعدة والممتد مؤخرا نحو 119.90 ليستجمع بذلك عزم إيجابي جديد وليبدأ بتشكيل تداولات صاعدة بوصوله نحو 120.70 تقريبا. كذلك اندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 سيزيد بدوره الضغوط الإيجابية ليمكن السعر من استئناف الهجوم الصاعد لنتوقع استهدافه بذلك لمستوى 121.40 وصولا نحو 122.50 خلال الفترة القادمة. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.00 و 121.40 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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