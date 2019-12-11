شكرا لقرائتكم خبر عن الموانئ: مناولة 20 مليون طن بضائع الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

بلغ إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" خلال شهر نوفمبر لعام 2019م 20 مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 548 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 4% وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق. كما بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر 1,038 سفينة، وبلغ عدد الركاب 70 ألف راكب، فيما بلغ عدد العربات 80 ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي 118 ألف رأس من الماشية، وذلك وفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ.

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