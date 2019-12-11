شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة العبور: تنفيذ 126عمارة لأهالى المناطق غير الآمنة بحى السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أعمال تنفيذ عدد 126 عمارة، لأهالي المناطق غير الآمنة بحي السلام، مشيراً إلى أن نسبة التنفيذ بلغت حوالي 55%، وجارٍ استكمال الأعمال بالمشروع.

وشدد المهندس أحمد عمران على الشركة المنفذة سرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على تطوير المناطق العشوائية "غير الآمنة"، وكذا توفير السكن الملائم للمواطنين.

وفي سياق آخر، قال المهندس أحمد عمران: جارٍ تنفيذ الجزء الأخير من الطبقة السطحية بالحارة اليمني من الطريق الرئيسي للمدينة، في المسافة بين نفق الحي السابع وحتى نفق الحي السادس، وذلك ضمن أعمال الطبقة السطحية بالطريق الرئيسي للمدينة بالكامل.

Advertisements

وأضاف رئيس الجهاز أنه يجري حالياً تنفيذ أعمال طبقة الأسفلت بالحي السادس، ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع استكمال القطاع التصميمي وتطوير الحي السادس بالمدينة.

كما وجه المهندس أحمد عمران، مسئولي الإدارات المختصة بالتأكيد على جاهزية سيارات شفط المياه، وعمل الصيانة الدورية اللازمة لبالوعات صرف مياه الأمطار، تحسبا لأية ظروف طارئة خلال موسم الشتاء الحالي.