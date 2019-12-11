شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية قبيل انتخابات بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأوروبية بشكل طفيف اليوم الأربعاء فى الوقت الذى يتابع فيه المستثمرون عن كثب الانتخابات البريطانية التى تُجرى غدا الخميس لتقرير مصير الخروج من الاتحاد الأوروبى (بريكست) وتركز الاهتمام أيضا على اجتماعى البنكين المركزيين فى الولايات المتحدة ومنطقة اليورو هذا الأسبوع.

وتراجع مؤشر بريطانى لأسهم الشركات المتوسطة، التى تركز على السوق المحلية، 0.1% مع توقع مؤشر يحظى بمتابعة كبيرة الآن فوز رئيس الوزراء بوريس جونسون بأغلبية بسيطة فقط.

وإذا أُخفق جونسون فى الفوز بأغلبية مطلقة فإن هذه النتيجة ستطيل أمد الغموض المتعلق بالانفصال عن الاتحاد الأوروبى وتؤثر سلبا على معنويات المستثمرين.

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وكان المؤشر ستوكس 600 الأوروبى مرتفعا 0.1% عند الساعة 0805 بتوقيت جرينتش.

وقادت أسهم الاتصالات التراجع الذى شهدته القطاعات الفرعية الأوروبية بفعل ضغط ناجم عن نزول سهم تليفونيكا دويتشلاند بنسبة 2% بعدما خفضت الشركة المشغلة لخدمات الهواتف المحمولة الألمانية توزيعات الأرباح.