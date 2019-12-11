شكرا لقرائتكم خبر عن سعر استرشادى لأرامكو السعودية 35.2 ريال بزيادة 10% عن الطرح الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رفينيتيف أن السعر الاسترشادي لأرامكو السعودية بلغ 35.2 ريال (9.39 دولار) للسهم في مزاد ما قبل فتح السوق اليوم الأربعاء، بزيادة عشرة بالمئة عن سعر الطرح العام الأولى البالغ 32 ريالا للسهم. وقامت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، التي يبدأ تداول أسهمها في السوق للمرة الأولى، بتسعير طرحها العام الأولي القياسي الأسبوع الماضي وجمعت 25.6 مليار دولار.

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