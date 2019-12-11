شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الإماراتى بمصر: شراكة كبيرة مع مصر فى القطاع الصناعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السفير جمعة مبارك سفير الإمارات بمصر، عن تفاصيل خطة الإمارات لتنمبة ودعم الاقتصاد الإماراتى على مدار الخمسين سنة القادمة .
وجه السفير الشكر للحكومة المصرية لإزالة التحديات التى تواجه الاستثمارات الإماراتية فى مصر، مما يعزز آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
أوضح مبارك أن القطاع الصناعى سيكون محل شراكات الفترة المقبلة، ولاسيما فى ظل تبديد من الفرص الواعدة فى مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الإماراتى بمصر: شراكة كبيرة مع مصر فى القطاع الصناعى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.