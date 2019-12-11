الاقتصاد

السفير الإماراتى بمصر: شراكة كبيرة مع مصر فى القطاع الصناعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السفير جمعة مبارك سفير الإمارات بمصر، عن تفاصيل خطة الإمارات لتنمبة ودعم الاقتصاد الإماراتى على مدار الخمسين سنة القادمة .

 

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وجاء ذلك خلال كلمته فى منتدى الأعمال المصرى الإماراتى، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، وعمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، لافتا إلى أن مصر هيأت البنية التحتية والقوانين والتشريعات وحوافز لجذب الاستثمار، مما نتج عنه إشادة كبرى المؤسسات المالية بالسوق المصري.

 

وجه السفير الشكر للحكومة المصرية لإزالة التحديات التى تواجه الاستثمارات الإماراتية فى مصر، مما يعزز آفاق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

أوضح مبارك أن القطاع الصناعى سيكون محل شراكات الفترة المقبلة، ولاسيما فى ظل تبديد من الفرص الواعدة فى مصر.

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