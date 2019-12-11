شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة السعودية: أرامكو ستصبح أكبر شركة مدرجة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت سارة السحيمي رئيسة مجلس إدارة بورصة تداول السعودية اليوم الأربعاء إن أرامكو ستصبح أكبر شركة مدرجة في العالم مع بدء تداول أسهمها في بورصة المملكة اليوم.
وأضافت في مناسبة خاصة بالطرح العام الأولي للسهم في البورصة بالرياض أن تداول ستصبح أيضا إحدى أكبر البورصات في العالم بفضل إدراج أرامكو.
وفتحت أسهم أرامكو السعودية عند 35.2 ريال (9.39 دولار)، بما يزيد عشرة بالمئة عن سعر الطرح العام الأولي البالغ 32 ريالا، في اليوم الأول للتداول عقب طرح عام أولي قياسي.
ومن شأن ذلك منح الشركة التي تهيمن عليها الدولة قيمة سوقية عند نحو 1.88 تريليون دولار، مما يجعلها أكثر الشركات المدرجة قيمة في العالم، لكن دون الرقم البالغ تريليوني دولار الذي طالما سعى إليه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وقامت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) بتسعير طرحها العام الأولي الأسبوع الماضي، لتجمع 25.6 مليار دولار، متفوقة على إدراج شركة التكنولوجيا الصينية علي بابا البالغة قيمته 25 مليار دولار في 2014.
وعولت السعودية على المستثمرين المحليين والإقليميين بشكل أساسي لشراء حصة نسبتها 1.5 بالمئة في أرامكوا بعد اهتمام فاتر من الخارج. (الدولار = 3.7500 ريال سعودي)
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