شكرا لقرائتكم خبر عن موانئ أبوظبى تخطط لتوسعة ميناء خليفة بتكلفة مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة موانئ أبوظبى المملوكة للحكومة اليوم الأربعاء، إنها تستثمر 3.8 مليار درهم (1.03 مليار دولار) في توسعة ميناء خليفة، مما يساعد على زيادة طاقته. وقال بيان الشركة إنها ستستثمر 2.2 مليار درهم في تطوير لوجيستيات القسم الجنوبى من ميناء خليفة و1.6 مليار درهم فى توسعة مرافئ أبوظبى. وقال جاكوب لارسن المدير التجارى لمرافئ أبوظبى للصحفيين، إن التوسعة ستزيد طاقة مرافئ أبوظبى إلى خمسة ملايين وحدة مكافئة قياس 20 قدما من 2.5 مليون بحلول 2025.

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