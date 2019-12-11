شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.03% خاسرة 3.03 نقطة، لتصل إلى مستوى 10313.96 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 42.5 مليون سهم بقيمة 44.4 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 3420 صفقة، وارتفعت 7 أسهم، وانخفض 23 سهما، واستقرت 9 أسهم. وتراجع 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 0.77%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.66%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.29%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.19%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.96%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.68%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.