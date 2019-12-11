شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة "سى اى كابيتال" يناقش المساهمة فى تأسيس بورصة السلع والان مع تفاصيل الخبر
وحققت شركة سى اى كابيتال، صافى ربح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 بلغت 381.07 مليون جنيه، مقابل 300.95 مليون جنيه ربحاً خلال نفس الفترة من العام الماضى، وارتفعت إيرادات النشاط خلال التسعة أشهر الأول من العام الجارى لتصل إلى 1.723 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.286 مليار جنيه خلال الفترة المنصرمة من العام الماضى.
وفي أكتوبر الماضى، أعلنت البورصة المصرية، عن الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية، والتي تسعى إدارة البورصة للبدء فى إجراءات تأسيسها بالتنسيق مع وزارة التموين.
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