شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تداول أسهم أرامكو السعودية كأكبر شركة مدرجة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، تداول أسهم شركة أرامكو السعودية، وهو ما أدى إلى ارتفاع تقييم الشركة السعودية إلى 1.88 تريليون دولار لتصبح أكبر شركة فى العالم، ومن المتوقع أن تحتل أرامكو مكان آبل الأميركية كأكبر الشركات المدرجة في العالم.

وبدأت فترة جلسة مزاد الافتتاح لباقى الأوراق المالية المدرجة فى السوق الرئيسية ستبقى كما هى دون أى تغيير من الساعة 9:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً، حيث سيبدأ التداول المستمر لباقى الأوراق المالية المدرجة كالمعتاد الساعة 10:00 صباحاً.

وكانت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، قد أعلنت بأنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية-أرامكو السعودية، اعتباراً من يوم الأربعاء بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومى لسعر السهم ±10%.