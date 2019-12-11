شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السعودية تستثمر 400 مليار ريال بآخر 10 سنوات لبناء بنية تحتية حديثة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال وزير النقل صالح بن ناصر الجاسر إن قطاع النقل والخدمات اللوجستية قطاع حيوي ممكّن للعديد من القطاعات، وشهد عددًا من الاستثمارات الضخمة على مدار العقود الماضية، إذ تم استثمار حوالي 400 مليار ريال في العشر سنوات الماضية لبناء بنية تحتية حديثة.

وحسب بيان اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه أكد الجاسر أن القطاع يتطلب المزيد من العمل في السنوات القادمة من خلال الشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص.

وأبان الجاسر أن المملكة تحظى بموقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يعد ميزة تنافسية، موضحًا أن من أولويات الوزارة العمل على المبادرات والمشروعات التي من شأنها رفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، كما أنها تعتزم إطلاق 5 مشاريع في المطارات خلال عام 2020.

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مضيفًا أن من المشروعات التي تعتزم وزارة النقل على تنفيذها هو مشروع الجسر البري الرابط بين شرق المملكة وغربها امتدادًا من الخليج العربي وصولًا إلى البحر الأحمر عبر سكة حديدية، حيث تم توقيع اتفاقية استكمال الدراسة وطريقة التمويل المناسبة لتنفيذ المشروع.

وأوضح أن منظومة النقل ممثلة بقطاع الطيران تعتزم تشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد في جدة بشكل كامل، إضافة إلى أنها بدأت دراسة العمل على مشروع توسعة مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

وقال الجاسر إن من أهداف الوزارة زيادة حصة المسافنة في قطاع الموانئ، إضافة إلى تنفيذ مشروع النقل العام في ثلاثة مدن رئيسية بالمملكة وتطوير خدمات الأجرة، علاوة على زيادة نسبة التكامل بين أنماط النقل المختلفة واستقطاب المزيد من الاستثمارات للقطاع، مؤكدًا في الوقت ذاته أن ميزانية المملكة 2020م لا تتضمن فرض أي رسوم على الطرق.

وأكدت وكالة موديز لخدمة المستثمرين أن حزمة القوانين الجديدة التي صاغتها المملكة العربية السعودية كجزء من خطة رؤية 2030 ستجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتعزز الجودة الائتمانية لصفقات البنية التحتية في المملكة العربية العربية السعودية.