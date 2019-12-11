شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة الورق" تسعى للاتفاق على دعم مالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت الشركة السعودية لصناعة الورق عن سعيها لعقد عدة اجتماعات مع أحد البنوك، بشأن الحصول على دعم مالي ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، أنها وصلت مع البنك إلى المراحل النهائية لتوقيع الاتفاقية، بالتعاون مع وزارة المالية.

ويعتبر الدعم جزءا من برنامج الاستدامة التي تقدمه الوزارة، وهو عبارة عن تمويل مقدّم من أحد البنوك المحلية بفوائد منخفضة بضمان من وزارة المالية وفترات سماح بالسداد قابلة للتمديد.

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ونوهت الشركة أن الغرض من القرض هو مساعدة الشركة على توفير رأسمال عامل أكبر، مما يساهم في رفع القدرة الشرائية للمواد الخام، ويتيح للشركة الحصول على ميزة تنافسية في الأسعار مع الموردين الدوليين.

وأوضحت أنه لا يوجد أثر مالي، لهذه التطورات بالوقت الحالي، مؤكدة أنها ستعلن لاحقاً عن تفاصيل التمويل بعد الاتفاق مع البنك.

وأعلنت الشركة، في نوفمبر الماضي، عن موافقة وزارة المالية على منحها دعماً مالياً، بقيمة 52 مليون ريال، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص.