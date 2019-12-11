شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي السعودي يبدي استعداده لتحمل ضغوط السيولة بعد طرح "أرامكو" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" على استعدادها لمواجهة أي ضغوط على السيولة بالمملكة بعد طرح أرامكو.

وقال محافظ "ساما"، أحمد الخليفي: لا نستبعد حدوث ضغط على السيولة في وقت لاحق، لذلك فإن ساما مستعدة وسأظل مستعدة للتدخل، بحسب وكالة "رويترز".

Advertisements

ولفت الخليفي، إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي تتابع البنوك المحلية عن كثب، في أعقاب طلب قوي على القروض لشراء الأسهم.

وذكرت "سامبا كابيتال"، في بيان لها أمس، أنه تم اكتمال كافة مراحل الاكتتاب على أرامكو، تمهيداً لإدراج أسهمها في السوق المالية السعودية "تداول" وفقاً لما هو محدد اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2019م.

وأعلنت شركة أرامكو السعودية، رسمياً الخميس الماضي، السعر النهائي لطرح 1.5 بالمئة من أسهمها، منوهة إلى أنه بلغ 32 ريالا للسهم.