شكرا لقرائتكم خبر عن يوم تاريخي .. إدراج أرامكو الأكبر في العالم من حيث الربحية وحجم الاكتتاب مع عدة إجراءات استثنائية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد: محمد أبو الغيط

تقرير خاص - أخبار اليوم: تبدأ شركة السوق المالية السعودية (تداول) اليوم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، اكبر شركة من حيث الربحية في العالم، وفي الوقت ذاته صاحبة أكبر طرح أولي في العالم.

وسيتم إدراج أرامكو بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

واتخذت تداول عدة إجراءات استثنائية مع الشركة الاستثنائية، حيث طرحت ما يسمى بالـ Greenshoe Option أو خيار التخصيص الإضافي للأسهم، والذي إن تم، سيرفع حجم الطرح إلى 29.4 مليار دولار ستمثل نسبة 1.725% من أسهم الشركة، لتصبح قيمة الطرح قيمة تاريخية وتعد الأضخم في تاريخ بورصات العالم،.

كذلك استخدمت تداول عملية الاستقرار السعري وذلك لإعطاء الاستقرار لسعر السهم في حال وجود أي نوع من التذبذب، خلال الشهر الأول من التداول، وهو وإن كان مستخدما في بورصات أخرى، إلا أنه لم يكن مستخدما بالسوق السعودي.

وكذلك من الإجراءات الاستثنائية أنه سيجري تخصيص أسهم مجانية لشريحة الأفراد من المكتتبين السعوديين بواقع سهم عن كل عشرة أسهم مخصصة للأفراد في حال عدم التصرف بها خلال مدة 180 يوماً من بدء التداول، بحد أقصى 100 سهم مجاني لكل شخص.

كذلك كانت "تداول" قد أعلنت مؤخرا عن تحديث منهجية المؤشرات وإدارتها، فيما يخص الأسهم المتاحة للتداول، وذلك لاستيعاب أرامكو.

ومن الإجراءات الاستثنائية كذلك ما أعلنت عنه وكالتا ستاندرد آند بورز داو جونز وفوتسي راسل لمؤشرات الأسواق عملاء من أنهما قد تسرعان بضم أرامكو السعودية إلى مؤشراتهما بنهاية ديسمبر الجاري.

وكذلك ورغم أنه عادة ما يُطلب من الشركات ضمان إتاحة ما لا يقل عن 10%، من أسهمها للتداول من جانب المستثمرين، ورغم أن أرامكو لن تفي بهذا المستوى، قالت ستاندرد آند بورز إنها قد تقوم باستثناء أرامكو.

اما عن ما تفردت به أرامكو بنفسها فإن الصناديق غير النشطة التي تتابع مؤشر السوق السعودي، يتوقع لها الدخول بقيمة تتراوح بين 1.4 مليار دولار و2.4 مليار دولار، عند ضم السهم إلى مؤشر الأسواق الناشئة.

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) بأنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اعتباراً من يوم الأربعاء 1441/04/14هـ الموافق 2019/12/11م بالرمز 2222، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم ±10%.

وكان كل من "سامبا كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"إتش إس بي سي العربية السعودية"، بصفتهم المستشارين الماليين والمنسقين الرئيسيين لإكتتاب أرامكو، قد أعلنوا عن نتائج اكتتاب شريحة المؤسسات النهائية، حيث بلغت طلبات المشاركة 397 مليار ريال.

وبلغ إجمالي الطلبات في اكتتاب أرامكو 446 مليار ريال (أفراد ومؤسسات)، أو ما يعادل 119 مليار دولار، ليصبح أكبر اكتتاب في العالم بقيمة 25.6 مليار دولار.

وتم تحديد السعر النهائي عند 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد وسيتم تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1,500 سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة إلى 97.5% من إجمالي عدد المكتتبين، بينما سيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يعادل 10.941%.

وحسب تقرير لموقع "أخبار اليوم" فإنه وبعد اكتتاب شركة أرامكو من المرجح أن تكون المملكة العربية السعودية صاحبة المركز الأول على مستوى العالم من حيث قيمة الاكتتابات كونها صاحبة أكبر اكتتاب في العالم خلال العام 2019 وربما يكون في التاريخ، في حالة تم الاكتتاب عليه بالحد الأعلى للاكتتاب والبالغ 32 ريالا للسهم وهو ما يعني جمع 25.6 مليار دولار أمريكي كمتحصلات اكتتاب، وهو المرحج حتى الآن.

وأعلنت هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

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وكانت شركة أرامكو السعودية قد أعلنت عن نشرة الاكتتاب الخاصة بها، والتي جاء بها أن الشركة قامت بتخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5% كحد أعلى، من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتعتزم عملاق النفط السعودي توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

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