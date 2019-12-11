شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتأثر بالعزم السلبي – تحليل - 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي حول المتوسط المتحرك 50، ويظهر بعض الميل الهابط الطفيف الذي يتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، مع ملاحظة أن المؤشر يحاول التخلص من عزمه السلبي والحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لاستنئاف الاتجاه الصاعد.
وحتى الآن، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 0.6755 والثبات دونه، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 0.7015.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6790 والمقاومة 0.6870
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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