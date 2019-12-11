شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يضطر لبعض الانخفاض – تحليل - 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يقدّم سعر عقود خام برنت تداولات سلبية طفيفة ليتحرك حول مستوى 63.50، بينما لا يزال السعر داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، ويحصل على دعم إيجابي جيد من المتوسط المتحرك 50، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الإجمالي قائماً للفترة القادمة، بانتظار زيارة مستوى 65.40 بشكل رئيسي.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 62.50 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 62.50 والمقاومة 65.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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