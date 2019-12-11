شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحتاج للعزم الإيجابي – تحليل - 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر النفط بالتذبذب حول مستوى 59.00، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يحاول التخلص من عزمه السلبي، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 60.90. المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي يتطلب استمرارها الثبات فوق مستوى 57.40. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 58.00 والمقاومة 60.90 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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