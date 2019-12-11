شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحصل على إشارة سلبية – تحليل - 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب في مسار ضيق، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك إشارة سلبية الآن، وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة للتداول بسلبية خلال الجلسات القادمة، بانتظار زيارة مستوى 16.33 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 16.96 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.33 والمقاومة 16.75

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط