شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحصل على إشارة سلبية – تحليل - 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الفضة بالتذبذب في مسار ضيق، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، بينما يظهر مؤشر ستوكاستيك إشارة سلبية الآن، وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة للتداول بسلبية خلال الجلسات القادمة، بانتظار زيارة مستوى 16.33 كهدف رئيسي تالي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 16.96 لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 16.33 والمقاومة 16.75
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تحصل على إشارة سلبية – تحليل - 11-12-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.