شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى الذهب – تحليل - 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر النطاق الضيق بالسيطرة على تداولات سعر الذهب، والذي يتحرك داخل القناة الفرعية الصاعدة التي تشكّل نموذج علم استمراري هابط محتمل، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع سلبي الآن، مما يشكّل حافز سلبي نتوقع أن يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الهابط الذي تبدأ أهدافه عند 1447.00 وتمتد إلى 1413.10، بينما يمثل الثبات دون 1467.00 الشرط الأول لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1445.00 والمقاومة 1470.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط