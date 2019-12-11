شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحاول التعافي – تحليل - 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين ميلاً صاعداً طفيفاً ليختبر المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يستمر بالتحرك عند مناطق التشبع في الشراء، ليشكّل حافز سلبي ننتظر أن يساهم بدفع السعر للانخفاض.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 109.33 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن كسر 108.40 مطلوب لتعزيز فرص التوجه نحو هدفنا الرئيسي التالي الذي يتواجد عند 107.45.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.80 والمقاومة 109.33
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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