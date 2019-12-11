شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواجه مقاومة قوية – تحليل - 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار محاولة لتجاوز حاجز 1.3200 لكنه ارتد هبوطاً بشكل ملحوظ من هناك، ليختبر مناطق 1.3100 ويحافظ على ثباته فوقها، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بتقديم الدعم الإيجابي للسعر، ليحمي التداولات داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الرئيسي الصاعد قائماً للفترة القادمة بشرط الثبات فوق مستوى 1.3025، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي التالي يصل إلى 1.3380.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3080 والمقاومة 1.3240
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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