شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يفقد العزم – تحليل - 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من الارتفاع يوم أمس ليقترب من مستوى المقاومة المحوري 1.1108، ونلاحظ أن السعر يبدأ اليوم بميل هابط في إشارة لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر من خلال الإطار الزمني لأربع ساعات.
وبالتالي، نحن نعتقد بأن المجال مفتوح للتداول بسلبية اليوم، مع الإشارة إلى أننا بانتظار استهداف مستويات 1.0995 ثم 1.0950 بشكل رئيسي، بينما يمثل الثبات دون 1.1108 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1000 والمقاومة 1.1140
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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