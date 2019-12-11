شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يفقد العزم – تحليل - 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج اليورو مقابل الدولار مزيد من الارتفاع يوم أمس ليقترب من مستوى المقاومة المحوري 1.1108، ونلاحظ أن السعر يبدأ اليوم بميل هابط في إشارة لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك التي تظهر من خلال الإطار الزمني لأربع ساعات.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن المجال مفتوح للتداول بسلبية اليوم، مع الإشارة إلى أننا بانتظار استهداف مستويات 1.0995 ثم 1.0950 بشكل رئيسي، بينما يمثل الثبات دون 1.1108 شرط مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1000 والمقاومة 1.1140

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط