شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الاستثمار الإماراتى فى مصر.. يبلغ 7.2 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينعقد اليوم الأربعاء منتدى مصر والإمارات للتجارة والاستثمار، والذى يهدف إلى توطيد سبل التعاون الاستراتيجية بين مصر والإمارات، لدعم العملية الاستثمارية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية بالبلدين، وذلك استكمالا للجهود التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لدولة الإمارات الشهر الماضى.

يشهد المؤتمر الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ولفيف من ممثلى الدولتين منهم المهندس جمال السادات، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال المصرى الإماراتى، وجمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وعبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة بالإمارات، وجمعة مبارك الجنيبى، سفير دولة الإمارات بالقاهرة.

تعرف على تفاصيل العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات وحجم الاستثمار بين البلدين والتبادل التجارى.

1 – بحسب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يبلغ حجم الاستثمار الإماراتى فى مصر 7.2 مليار دولار.

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2 - نمت الاستثمارات الاماراتية فى مصر مؤخرا بنحو 300 %، بدخول مشاريع عملاقة إماراتية

3 – أبرز قطاعات الاستثمار تجارة التجزئة والطاقة والعقارات والبنية التحتية واللوجستيات والصناعات.

5 - عدد الشركات الإماراتية فى مصر حاليا يزيد على 1165 شركة، فى مجالات مختلفة منها العقارات والسياحة والترفيه والبترول والطاقة والأغذية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

6 - يستثمر 10 مستثمرين إماراتيين، نحو 2.511 مليار دولار فى مصر.

7 - يبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والإمارات نحو 5.3 مليار دولار.