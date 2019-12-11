شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء حيث أغلق عند مستوى 6748 نقطة، مقتربا بذلك من سعر الفتح لذات الجلسة، حيث استهل المؤشر تداولاته عند 6752 نقطة، ويواجه المؤشر حاليا مستوى المقاومة الحالي عند 6800 نقطة، والذي نتوقع ان يدفع بالمؤشر مرة اخرى لأسفل لمستوى الدعم 6550 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 6800 نقطة.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,726 بينما مستوى المقاومة هو 6,766 نقطة