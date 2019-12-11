شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص خسائر الاثنين -تحليل صباحي- 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الخضراء، حيث أغلق عند مستوى 10316 نقطة، ليقلص بذلك خسائره التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، في ظل تدني كميات التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، لذلك نتوقع ان يتأرجح المؤشر بين مستوى 10150 ومستوى 10450 نقطة خلال الايام القادمة حتى اختراق احدهم.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,276 بينما مستوى المقاومة هو 10,338 نقطة
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