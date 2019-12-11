شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أجيليتي للمخازن العمومية (AGLTY) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث أغلق عند مستوى 775 فلس، مصحوبا باستمرار تدني كميات التداول، وبالتزامن مع ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 750 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 790 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 765.7 فلس وبين مستوى المقاومة هو 779.3 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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