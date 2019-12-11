شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الأولى للاستثمار (ALOLA) يلامس هدفه السعري الثاني -تحليل صباحي- 11-12-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري الثاني عند 32٫50 فلس والذي اشرنا اليه في تقاريرنا السابقة منذ بداية الشهر الماضي، حيث أغلق امس الثلاثاء عند مستوى 32٫20 فلس، وتعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يبدا السهم في التراجع في الاجل القصير للوصول لمستوى الدعم 30 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 32٫50 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 31.6 فلس وبين مستوى المقاومة هو 32.5 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط